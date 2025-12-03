明年AI非常樂觀 永豐金估台股上看33000點
[NOWnews今日新聞] 2025年可說是「川普主導、景氣動盪，AI熱絡，市場神采飛揚的一年」，但也將進入尾聲，接著將迎望2026年的到來，投資人也關注接下來股市表現。對此，永豐金今（3）日也提出看法，對明年AI展望非常樂觀，預期在AI帶來生產力提升，內資力挺，主動式ETF帶動之下，台股本益比區間上移至17~23倍，2026年台股指數高點有望來到33000點。
在川普宣布「星際之門」計畫，包括OpenAI、甲骨文、軟銀承諾在美建置多處AI資料中心，該專案啟動時投資額為1000億美元，計劃到2029年時增加至5000億美元。接著是CoreWeave與OpenAI簽下專屬算力長約，輝達分別以50億、1000億美元投資Intel與OpenAI，OpenAI又與AMD達成協議取得股權。
各大CSP業者對AI的資本投入不遺餘力，黃仁勳今年也5度訪台，感謝台灣供應鏈夥伴的大力支持，台積電、鴻海、與超微在陸續的法說會也都報出佳音，也讓永豐金對明年AI展望非常樂觀。
也由於關稅衝擊不若原先預期嚴重，國際貨幣基金（IMF）在10月上修全球GDP預估至3.2%。美國就業市場降溫，幸而有AI、大而美法案、與降息支撐，景氣展現韌性，估全年GDP由去年的2.8%降至2.0%。歐元區內需仍顯疲弱，然受德國財政擴張政策帶動，歐元區製造業PMI於8月回升至50.7，為疫情以來首度站上榮枯線上方，估歐元區2025年GDP成長1.4%，優於去年的0.9%。中國受高關稅衝擊出口、房地產低迷拖累，有效需求不足，官方雖卯足全力穩經濟，但成效有限，成長率預估由去年的5.0%微降至4.9%。
台灣景氣表現最令人驚豔，永豐金分析，台灣佇立在AI核心，資通訊與電子產品出口超預期亮麗，今年總出口金額上看6300億美元，第1季至第4季GDP成長分別為5.54%、7.71%、8.21%、8.36%，全年上看7.49%，打破年初眼鏡，優於2024年5.27%。
展望2026年，永豐金認為，AI一騎當千，2026年S&P 500的EPS預估為310美元，以本益比24.5倍計算，指數上看7600點，在資金充沛亦有益其他市場，把握日、韓資本市場的改革機遇。
至於台股明年表現，獲利成長與能見度最高的產業仍是AI相關供應鏈。2025年AI需求浪潮促使各大CSP資本支出成長63%，預期2026年將持續擴張32%。在台積電成長25%帶動下，台股上市公司獲利預期成長18%，EPS預估來到1438元。AI帶來生產力提升，在內資力挺，主動式ETF帶動下，台股本益比區間上移至17倍至23倍，對應2026年指數區間在25000點至33000點。
同時，2026年AI資料中心擴建由CSP擴散至主權基金，輝達GPU規格迭代推升，Server機櫃、散熱、電源、印刷電路板等產業快速蓬勃發展。受惠AI對於既有電子硬體產能排擠，電子次產業全員邁入成長期，永豐金建議可關注協作機器人與AI後續應用商機。
伴隨先進半導體產能擴充，台積電在地採購增加，特化材料進口替代商機顯現，AI高算力高耗能，電力設備商機激增，AI賦能漸成熟，人形機器人將崛起，永豐金建議提早佈局關鍵零組件掌握趨勢。產業循環見底、評價基期低、接單回溫，具備高股息的傳統產業龍頭股，亦是優質標的。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
