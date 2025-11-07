明年APEC在深圳！陸堅持「一中原則」 陸委會：審慎評估

陸委會副主委梁文傑表示，針對2026年APEC深圳峰會，政府將審慎評估各種情勢，並堅守台灣的會員國地位與尊嚴。（圖／報系資料庫）

2026年亞太經濟合作（APEC）峰會將於深圳舉行，台灣能否順利參與引發關注。作為主辦方，中國大陸國台辦與外交部皆強調，將在「一個中國原則」的政治前提下處理「台灣地區」的參會事宜。對此，陸委會副主委梁文傑表示，政府將審慎評估各種情況，堅守台灣的會員國地位與尊嚴，並以2014年北京峰會為例指出，預期明年情勢恐不比當年樂觀。

梁文傑指出，對岸立場表示得很清楚，如果台灣要參加明年APEC峰會，必須符合「一中原則」，政府會加以審慎評估，並努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。他舉例台灣於2014年參與APEC北京峰會的經驗，提及當年由前副總統蕭萬長代表前往，北京做為主辦方，在過程用各種方式貶低台灣的會員國地位。

他提到，當時蕭萬長與時任日本首相安倍晉三會談、與時任美國國務卿凱瑞（John Kerry）會晤，在APEC峰會期間均未能對外透露，返台才能說明。在時任總統馬英九執政期間尚且如此，相信明年峰會狀況一定不會比2014年好。

梁文傑強調，政府對於各個狀況會審慎評估，會努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴；距離明年APEC峰會還有1年，在這1年間，兩岸關係可能會有些改善、國際情勢也可能會有些變化，現在僅是以2014年為例，對外說明可能情形。

