明年GDP估成長3.5% 台積電進帶領台股上攻31000點

【記者許麗珍／台北報導】第一金預估今年GDP成長7.4%，在今年高基期下，明年仍估計可成長3.5%；台積電單季EPS已從原本的7至8元水準大幅成長，今年前三季為13.95、15.36、17.44元，估計今年可達64元，明年更上看75元，若以目前1400元來看，PE僅18.6倍，彭博平均目標價在1800元，明年台積電將進一步帶領台股上攻31000點！

告別2025乙巳蛇、跨入2026丙午馬。第一金表示今年台股上演神奇逆轉勝，四月面臨川普32%關稅，指數加權指數從去年底23035點重挫到17306點，最大下跌5729點、24.87%，隨即隨著關稅態度不斷軟化，台股在台積電帶領下持續收復失土並反攻，4月到6月月線連6紅，在11月創下28554點的歷史高點，最大上漲5519點、23.95%，加權指數累計上漲18.69%，今年是非常動盪且曲折的一年，其中上漲最大的推手來自台積電，今年累計大漲31%。

廣告 廣告

AI產業爆發邁入第三年，美國科技巨頭包含OpenAI、Nvidia、AMD、Google、微軟、亞馬遜等不斷加碼並擴大投資，美國政府今年也啟動星門計畫，四年內要投資金額5000億美元打造超級AI資料中心。四大CSP資本支出也從2023年的1416億美元，今年成長至3431億美元，第一金投顧明年推估成長至4359億美元，今明兩年年增分別為58%、27%。AI的軍備競賽，台灣將是最大的受惠者。

除了公司投資，全球主權雲需求也快速成長，資本支出將在2027年達到2585億美元，GPU與ASIC的整體算力需求在未來數年將強勁成長。各大CSP除了買GPU晶片，也積極自研AI訓練與推論晶片，今年陸續推出新一代ASIC產品。

隨著需求爆發產能提升，反而熱與電的處理問題也成為下一個戰場。未來AI伺服器的每機功耗從傳統約5-10kW躍升至30-100kW以上，2027年的Rubin Ultra單機櫃功率高達600kW較過去成長數十倍，電源與散熱零組件如水冷板與快接頭將持續受惠，尤其為了追求傳輸速度與品質，從板子到散熱的層數與設計更複雜，而且未來追求傳輸速度更快、訊號損失更少，在PCB板層數、材料皆採更高規格配置，台灣廠商將持續受惠。

第一金指出明年包含晶片、零組件、散熱、電源、PCB等展望樂觀，長線持續看好。近期相關股票拉回是未來上漲的養分，投資人可趁回檔時伺機布局。資金面方面將持續寬鬆，美國 9 月開始降息，10 月續降，第一金預料 12 月也將降 1 碼，而明年有望再降 3 碼至 2.75-3.00%。

此外，第一金表示看好明年傳產將落後補漲。首先是製鞋產業，2026年將迎來美國、加拿大和墨西哥合辦的世界盃足球賽，目前各大品牌正在為世足賽準備新品，相關成衣與製鞋廠商已接獲相關訂單，第四季起逐步放量出貨，世足賽題材將在上半年陸續發酵。

再來重電產業，第一金表示全球資料中心正加速擴張，到了2030年用電量將較目前成長一倍，電力即是算力，尤其美國電網老舊待汰換，持續推升國內重電廠商在手訂單已經看到2027年。金控獲利也大爆發，今年受惠台股、美股上漲以及新台幣匯率回穩，13家金控前十月獲利5065億元，第一季的配息行情可以期待，低基期的績優股將在2026年將輪流有好的表現。

展望2026年，第一金表示台股主軸仍然是AI相關產業，尤其是台積電明年上看75元，堅強的基本面將推升台股持續往上創高。此外還可以關注ASIC、先進製程、先進封裝、散熱、光通訊、PCB、電供等產業。而傳產可以留意球鞋、重電與特化以及金融族群。

另外明年一月初，CES展將於美國拉斯維加斯盛大舉行，第一金表示屆時將聚焦AI PC/手機的實際應用、消費級機器人以及電動車/自駕技術，相關個股包括台積電、鴻海、台光電、奇鋐、台達電、聯亞等。傳產可以留意製鞋、重電以及配息題材如中信金、玉山金等。

第一金表示伴隨著美國12月降息，寬鬆的資金面，以及蓬勃發展的AI產業，正是台股最大的底氣。農曆年前各產業持續健康輪漲，這次沒漲到的，就會是下波的要角，謹慎面對新變局，漲多個股不追高，強勢股拉回整理後可布局明年第一季的紅包行情。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

TWICE本周末香港開唱 捐400萬援助大火受災戶

林志玲捧蛋糕仙女落淚 51歲第一個願望獻給寶貝兒

著重市心佈局蓋地標 「郡都大成」動土房價鎖定坐5望6

