明年GDP估3.54%恐腰斬 龔明鑫提2事很關鍵：仍樂觀看待
行政院主計總處預估明年台灣GDP成長率為3.54%，相較今年的7.37%大幅下滑。對此，經濟部長龔明鑫今（15）日出席「2026台灣經濟論壇-鏈結全球 打造經濟日不落國」前受訪時表示，雖然市場對此數據有不同解讀，但從AI發展趨勢持續存在，以及先前受創較深的傳統產業已出現復甦跡象來看，他認為經濟展望仍應該相對樂觀。
龔明鑫指出，對於3.54%的預估數字，市場存在不同看法。有些人認為可能還會更高，但也有人認為由於今年的基期比較高，明年經濟成長會比較有挑戰性。不過他強調，從某些數據來看，經濟展望仍應該相對樂觀，主要原因在於作為發展基礎的AI趨勢仍然存在，且發展趨勢並未改變。
針對外界質疑美國對台灣關稅影響經濟層面的問題，龔明鑫透露，從近期數據來看，對台灣關稅的影響程度已經越來越趨緩。他以機械業為例說明，台灣的機械業在11月出口成長大約21%，已經恢復到比較大的成長幅度。他進一步表示，原先機械業是受到對台灣關稅影響比較大的產業，目前已經逐漸恢復影響，整體而言，有很多產業受到的衝擊已經慢慢減緩。
龔明鑫總結表示，雖然有人認為今年的高基期會讓明年經濟面臨挑戰，但因為AI基礎發展的趨勢還在，且機械業等先前受創較深的產業已看到復甦跡象，因此他認為整體經濟成長依然應該相對樂觀。
此外，在立委提及行政院可能不「副署」總預算案的情形下，被問及經濟部預算是否會受到排擠時，龔明鑫回應表示，因為剛回國，所以還不曉得行政院怎麼決定，會再問清楚行政院的動向。
