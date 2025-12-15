明年GDP成長僅3.54%「恐腰斬」？龔明鑫曝2情況很關鍵：整體還是樂觀看待

主計總處公布明年預測，其中台灣明年國內生產毛額（GDP）成長率為3.54%，相較今年預估的7.37%幾乎腰斬，成長動能明顯放緩，外界擔憂明年經濟前景。經濟部長龔明鑫今（15）日出席活動前受訪指出，明年成長率回落，主要仍受今年基期偏高影響，但整體經濟結構並未出現明顯惡化，後續發展仍可審慎觀察。

外界擔憂明年GDP成長「減速幅度不小」，容易被解讀為景氣降溫，甚至有「成長腰斬」的疑慮。龔明鑫認為，如果光以數字表面來看，預估數字會有不同的解讀，有些人認為可能還會更高，但也有人認為由於今年的基期比較高，明年經濟成長會比較有挑戰性，市場上各有看法。

龔明鑫指出，的確部分觀點也認為，美國關稅政策、全球消費動能轉弱，將持續對台灣出口導向經濟形成壓力，使明年經濟成長承壓。當然在今年經濟成長率衝高至7%以上的情況下，明年成長幅度自然回落，屬於高基期下的正常現象。

龔明鑫強調，若從近期產業與出口表現來看，美國關稅帶來的衝擊已逐步趨緩，實際影響程度不若先前預期嚴峻。龔明鑫舉例，過去被視為受關稅影響較深的機械產業，11月出口年增率已回升至約21%，顯示產業動能正在回溫；雖然工具機等次產業仍承受一定壓力，但整體來看，多數產業所面臨的外在衝擊正逐漸減弱。

此外，龔明鑫指出，AI相關應用持續擴散，帶動半導體、資通訊及周邊產業需求，仍是支撐台灣經濟的重要動能。龔明鑫解釋，即便明年GDP成長率相較今年大幅回落，甚至呈現「腰斬式下修」，但從產業結構與出口趨勢觀察，台灣經濟並非全面轉弱，後續仍有支撐基礎，可在審慎中保持一定程度的樂觀。

