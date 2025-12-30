明年NB出貨陷衰退 先進光多角化佈局因應

先進光今日舉辦法說會。圖為董事長高維亞。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕筆電鏡頭大廠先進光(3362)董事長高維亞今日指出，因記憶體價格飛漲，連帶影響PC、NB產業，從客戶訂單來看，明年筆電出貨量恐將年減30%，進而影響元件供應商。不過，先進光近年持續推進多角化佈局，包含指紋辨識、車用、IC設計等，高維亞樂觀看中長期營運。

先進光受匯率等不利因素影響，今年前三季每股稅後虧損1.17元，看第四季營運維持季持平。高維亞指出，目前先進光仍以筆電鏡頭佔營收比重大宗，全球市占率則估約77%，在數家國際品牌廠佔有率都極高，不過連帶在筆電產業波動時影響也較明顯。

廣告 廣告

研調機構指出，因全球經濟復甦力道有限、加上記憶體價格飛漲，明年全球筆電出貨可能年減約5%，高維亞也表示，明年訂單相較今年疲弱許多，唯少數品牌力強悍的廠商未見砍單。

目前，先進光除筆電鏡頭業務外，尚有指紋辨識、車用鏡頭與IC設計產品線。高維亞指出，目前光學鏡頭的月產能有3000萬顆，明年雖然全球筆電出貨量估將下滑，客戶也因記憶體價格負荷重而砍價，不過隨著人臉辨識、AI PC等升級潮，一台筆電的光學元件使用量增加，產業仍有升級力道，並看好AI PC在2028年發酵。

至於指紋辨識產品線也已經耕耘多年，瞄準立基型與高毛利產品，目前已打入兩家NB廠，明年起有望大量出貨，並可望於明年底或後年打入第三家品牌客戶，也持續出貨車用指紋辨識產品，以及觸控筆、吸色筆等產品；車用則聚焦疲勞駕駛偵測產品，正在送樣客戶驗證，明年營收比重拼達10%。

針對IC設計領域，高維亞則指出，主要是切入光學影像IC與Metalens，未來目標進行垂直與橫向整合，讓鏡頭、指紋辨識、觸控產品線搭載感測與影像IC，估明年底有樣品、後年量產，也正與品牌客戶驗證Metalens產品，看IR 攝影機(紅外線攝影機)較有機會量產，也期望發展機器人觸覺產品。

【看原文連結】

更多自由時報報導

恐毀掉你2026的財富夢！專家勸「立即停止購買」這5樣東西

統一接手家樂福接連關店 董座羅智先自曝關店後有趣的發現

記憶體供不應求 華邦電再斥資26.68億元擴產

獨家》「班超」震西域！共軍烏魯木齊艦氣噗噗 指控我雷達鎖定

