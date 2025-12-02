明年Q1拚上櫃！旅天下門市將開破百家

▲旅天下旅行社上櫃申請案已獲櫃買中心董事會正式通過，董事長李嘉寅今（2）日向媒體表示，預計明年第一季掛牌上櫃。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 旅天下旅行社上櫃申請案已獲櫃買中心董事會正式通過，董事長李嘉寅今（2）日向媒體表示，預計明年第一季掛牌上櫃，為配合初次上櫃作業，旅天下辦理現金增資320萬股，發行價暫定為每股58元，門市預計開超過百家。

旅天下表示，今年1至9月稅後淨利達9586萬元，創下公司歷史同期新高，較2024年同期成長24%；每股盈餘（EPS）達4.06元，展現穩健獲利能力。累計2025年前三季合併營收為32.4億元，較2024年同期略為衰退 5.97%，主要受到市場結構變動與消費模式調整影響，但透過產品調整、團隊營運效率提升，仍成功推升整體獲利表現。

李嘉寅分享，目前全台已有77間門市，包含1間直營店、76間加盟店，還有3店試營運，年底預計總門市達80間，預期明年會突破100間。

旅天下表示，秉持「共好、共享、共利」的核心精神，與旅遊同業合作與資源整合，致力打造開放、互助的旅遊產業生態系。公司指出，未來旅遊市場正面臨國內外競爭與消費模式快速變化，唯有攜手業界共同提升服務與產品力，才能擴大整體市場規模、迎向新的成長曲線。「旅天下」將作為同業共同的品牌，透過產品、資源、行銷的共享平台，拓展業務，共同創造更具競爭力的產業環境。

旅天下強調，上櫃僅是新篇章的開始，公司將持續秉持透明治理、穩健經營的原則，回饋股東並為市場創造長期價值。未來公司也將整合供應商資源，強化科技數位應用、提升門市服務效能、拓寬產品線，以創造對消費者、加盟夥伴與同業夥伴打造更具高度、更具韌性的旅遊產業新格局。

