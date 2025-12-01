明年Q1藏6未爆彈 專家憂重演4月慘劇
富邦金控1日舉辦「2026富邦財經趨勢論壇」；富邦金首席經濟學家羅瑋表示，全球政治、政策風險並存，警示明年第1季有六大風險可能爆發，由於台股外資比重高，一有風吹草動，外資將不計成本撤離台灣，投資人需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺，因為可能重現今年4月劇烈震盪的走勢。
風險、機會並存下，羅瑋認為，明年整體仍呈現「股優於債」的配置格局。
羅瑋點出六大風險，首先，法人機構可望於明年1月實現獲利而調節部位，第二，美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果，聯邦政府關門時間可能超過今年的43天，第三，主要國家明年1月將公布今年第4季經濟成長，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害，可能為市場帶來震撼；第四，明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；第五，農曆新年長假年後可能補漲或補跌；最後，Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。
外資從今年台股4月不到2萬點，一路加碼到2萬7千多點，價值早已超過匯入金額，羅瑋警示當國際有重大金融事件，如今年初DeepSeek橫空出世，外資看到亞洲其他市場有機會，撤離台灣的力量非常可觀，尤其外資持有台股成本低，將不計成本賣股匯出，這是「非常可怕的事」。
對於明年主要國家包括美國、歐元區、日本、大陸經濟前景表現，羅瑋表示，皆與今年相當，台灣今年受惠於資通訊產品出口帶動基期較高，預估明年經濟成長率約2.5％～3％，優於美國、歐洲與日本，但次於大陸的4.5％～5％；羅瑋預測，台幣將緩步走升，預計今年全年央行利率不動，但明年上半年有迎來降息機會，每次降息幅度會落在半碼。
雖然明年第1季風險高，富邦投顧董事長陳奕光預期，台灣超額儲蓄將突破5兆元創新高，貨幣型基金可望成為股市潛在動能，加上多檔ETF新血加入及當沖融資更趨熱絡之下，明年台股獲利年增率達2成利多下，指數將以「微笑曲線」走向3萬2000點，樂觀情境下甚至有挑戰3萬4000點機會。
羅瑋提醒，明年是國際政經活動密集年，包括美國國會期中選舉、主要國家領導人改選，以及G20與APEC等多邊場合，都可能成為政策轉向、談判突破的關鍵時間點，投資人需特別留意市場波動加劇的風險。
