明廉國小畢典溫馨登場 魏嘉彥期勉自治市長勇敢逐夢

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記者范振和∕花蓮報導

花蓮市明廉國小今（12）日舉行115學年度畢業典禮，市長魏嘉彥應邀出席，除向畢業生獻上祝福外，也頒發115學年度自治市長鄭曉州當選證書，期勉當選幹部發揮服務精神，成為師生溝通的重要橋梁。

▲花蓮市長魏嘉彥頒發明廉國小自治市長鄭曉州（右）當選證書。（圖／市公所提供，下同）

明廉國小日前完成115學年度自治市長選舉投票，經公開計票後，由5年1班鄭曉州同學以110票當選自治市長，另5年2班林洁羽同學擔任副市長兼交通隊長，5年3班陳慕熙同學是環保隊長，3人將於新學年度肩負起服務同學，協助校務推動的重要責任。

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▲花蓮市長魏嘉彥頒發明廉國小自治市副市長兼交通隊長林洁羽（右）當選證書。

魏嘉彥表示，自治市長選舉是民主教育最具體的實踐，透過政見發表、競選活動及投票程序，讓學生從小學習民主精神與公共參與的重要性。他恭喜所有當選同學，也感謝每位勇敢站出來參選的候選人，因為願意承擔與付出，就是成長最珍貴的開始。

▲花蓮市長魏嘉彥頒發明廉國小自治市環保隊長陳慕熙（右）當選證書。

適逢該校畢業典禮，魏嘉彥以明廉校友及學長的身分向畢業生送上祝福，並頒獎表揚獲得市長獎的陳蔓慈、留千訸、黃語琋及陳威睿等四位應屆畢業生。他表示，畢業代表一段學習旅程的完成，也是另一段人生篇章的開始，希望同學們帶著在明廉國小累積的知識、友誼與勇氣，迎向新的學習階段，持續保持好奇心與學習熱情，勇敢追逐夢想。

▲市長魏嘉彥（右一）頒獎表揚獲得市長獎的四位應屆畢業生。

校長黃寶賢表示，自治市長制度推動多年，不僅培養學生的責任感與領導能力，也讓孩子從實際參與中理解民主價值。期盼新任自治幹部在未來一年能傾聽同學心聲，發揮影響力，共同打造更優質的校園環境。

鄭曉州的參選政見共有九項，分別為午餐經費提高、擴大遊樂器材區面積、廁所提供衛生紙、增加每週體育課及資訊課的堂數、增加販賣機的零食販售數量、籃球場增設籃框、增加鞦韆數量、增加圖書室圖書數量、增設高度更高的單槓。