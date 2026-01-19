明強冷空氣南下 氣象專家：北台愈晚愈濕冷 周三起低溫探8℃

氣象專家吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天（19日）多雲時晴，白天北舒適中南微熱、早晚涼。北台灣下午起雲量增多、晚轉有雨。明天強冷空氣南下、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。

（圖取自中央氣象署網站）

中央大學大氣科學系兼任副教授級專業技術人員吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，周三至周五（21至23日）強冷空氣盤據，周三、四北台濕冷、北部、東半部有局部雨；周五北台逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。

廣告 廣告

他說，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦攝氏12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。周三、四3000公尺以上高山（合歡、雪山、⋯ 等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高、飄雪仍可期待。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周六至下周二（24至27日）天氣好轉、各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下周三（28日）另一波冷空氣南下，強度一般，北台轉雨降溫，但模式還在調整，需持續觀察。

此外，吳德榮表示，氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱「洛鞍」，在菲律賓東方海面大迴轉，並有逐漸消散的趨勢，對台無影響。