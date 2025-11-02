明後兩天水氣最多 迎風面降雨最顯著
第25號颱風"海鷗"生成 對台無直接影響
預計穿過菲律賓 共伴效應在呂宋島
東北季風持續影響 北部.花蓮整天濕涼
北台低溫下探19度 中南部日夜溫差大
明後兩天水氣最多 迎風面降雨最顯著
基隆北海岸.大台北山區.宜蘭 防局部大雨
北部.東部.中部山區 亦有局部短暫雨
週三水氣減少 中南部轉多雲到晴
