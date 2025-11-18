明後兩天清晨「本週最冷」 中部以北、宜蘭恐跌破15度

入秋以來最強冷空氣報到，氣象署預估，今（19）日及明（20）日的清晨是這波東北季風最冷的時刻，預估清晨中部以北及宜蘭低溫來到15、16度，北台灣整日濕涼，外出務必要做好保暖。

中部以北嚴防濕冷

冷空氣發威，預估今日清晨，中部以北及宜蘭低溫將來到約15、16度。中央氣象署預報員黃恩鴻指出，沿海空曠地區或近山區平地，局部溫度可能更低一些，甚至會再低1至2度至13度，高溫部分北台灣整日濕冷約只有17、18度。

南部及花東地區清晨低溫則約17、18度，南部高溫可回升至到25至27度，感受較為舒適溫暖。其他地區稍回升到20度以上，整體而言，各地皆感受偏涼冷，民眾外出務必要注意做好保暖工作。

降雨方面，水氣預估略為減少，迎風面如桃園以北及宜花地區仍為陰雨的天氣，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。

周末高溫上看30度

這波冷空氣將在週五（21日）趨緩，周末兩天氣溫回升將更為明顯，氣象署預估22、23日東北季風逐漸減弱，各地氣溫將逐漸回升，各地高溫預計約在26至30度，低溫約18至28度。

不過，氣象署提醒，週末期間各地早晚天氣仍涼，特別是中南部地區需留意日夜溫差較大。此期間雨區持續縮減，主要集中在基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下週再迎東北季風

預計週一（24日）東北季風將再度增強，北臺灣天氣會轉涼，桃園以北及東半部降雨機率會增加。不過，氣象署預估，下一波冷空氣的強度不如現在這波，影響期間北部、宜花地區高溫約23、24度。

此外，氣象署提醒，在東北季風影響期間，台南以北、花東地區及恆春半島沿海空曠地區，要留意較強陣風。