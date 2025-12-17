明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪

生活中心／施郁韻報導

明後天由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，臺灣各地降雨機會都有提高的趨勢。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

廣告 廣告

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面東北部有低雲、伴隨降水回波，大台北東側及宜蘭已有降雨、花蓮亦有零星降雨；中南部有輻射霧、嘉義已有濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北風影響；迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；中南部影響輕微、晴時多雲。北偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。各地區氣溫為：北部16至21度、中部13至28度、南部13至29度、東部16至25度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。週六（20日）雲層略增厚、降雨略增。明日、週六各地白天舒適、早晚略偏涼。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週日（21日）「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一（22日）季風轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；下週日、一中南部影響皆輕微、晴朗穩定。下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。下週三（24日）起另一波比前波稍強的冷空氣南下，目前模擬仍屬「東北季風」等級，模式會如何調整？應續觀察。

中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機率。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，「賞雪團，請注意！」12/19（週五）至12/20（週六）由於東北季風減弱，加上南方雲系接替北抬緣故，臺灣南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，臺灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

林得恩提醒在中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機率；若有安排上山賞雪活動，請注意自身保暖防寒，留意路面溼滑，安全第一。

「天氣風險 WeatherRisk」也發文提醒，下週後半週目前預報仍有較活躍冷空氣南下的情況，有可能讓溫度進一步降低，並且延續到接近年底左右的時間，不過預報變化仍大且時間較久遠，還需要持續再觀察。

更多三立新聞網報導

中國禁赴日雪崩式下滑？謝金河曝數據驚呆：中國近2月增逾128萬人次居冠

女清潔員遭酒駕撞死！5修復師補大體 妹慟「下身僅皮撐著」：心真的很痛

台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬

「射精完去尿尿or忍住？」泌尿醫分析片超專業 網長知識：解開15年疑惑

