明後天西半部日夜溫差大 1/10另一波冷氣團再度南下

今（8）日天氣持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣各地清晨寒冷。氣象專家林得恩提醒，「明日白天起至後天，西半部日夜溫差最大」。

明日白天起至後天，西半部日夜溫差最大。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

林得恩在「林老師氣象站」臉書發文指出，今（8）日天氣持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭地區最低溫在攝氏11至13度，南部及花東地區最低溫則在攝氏13至15度之間，沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率。北部及東北部地區，整日都冷；中南部及花東地區白天亦多偏涼。

廣告 廣告

林得恩說明，明（9）日白天起至10日，因強烈大陸冷氣團稍稍減弱緣故，白天氣溫略為回升；但因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差增大，請多留意環境氣溫的劇烈變化，適時調整因應。10日晚間起至12日清晨，另一新的大陸冷氣團再度南下及影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷；另一方面，迎風面水氣跟著增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

延伸閱讀

限時優惠！超商拿鐵買2送1 還有超省組合價快囤

土方之亂！蓋房成本漲10倍爆停工潮 國土署：北北桃填海造陸

2026年開年！ 未來45天「4生肖」貴人運爆發