明後天3地慎防大雨！低溫下探19度「這天」回暖

受東北季風影響，中央氣象署表示，預估明、後日有3地區局部地區雨勢較大，5日前低溫可能會下探至19度，這天起北部地區白天氣溫可望回升。

中央氣象署預報員張承傳表示，受東北季風影響，3日至5日北部、東北部天氣較涼，其他地區則是早晚偏涼，尤其3、4日水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區將出現長時間降雨，局部地區可能有較大雨勢；大台北平地雖然降雨範圍廣，但雨勢較為短暫；桃竹苗、花蓮有局部短暫雨，台東山區及恆春為零星雨。到了5日，張承傳指出，北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

從6日開始，東北季風逐步減弱，張承傳表示，其中桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，東南部與恆春半島則有零星短暫降雨，其餘地區多為多雲到晴的天氣。從7日到9日，全台大多維持多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、東部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也可能出現局部短暫陣雨。

針對未來氣溫變化，張承傳指出，5日以前北部與東北部氣溫約在19至24度之間，其他地區低溫約21至23度，高溫可達27至31度。到了6日後，北部與東北部氣溫回升，高溫可達27至29度，低溫約22至23度；中南部則維持溫暖，白天高溫可達30至32度，夜間低溫約23至24度。

此外，海鷗颱風於昨（1）日晚間正式生成，張承傳指出，預估颱風於4日通過菲律賓中部群島，後續將朝南沙島，往越南方向前進，對台灣並無直接影響。另，本週後期西北太平洋上可能生成一個熱帶系統，但其發展強度與行進路徑仍有變數，需持續觀察。