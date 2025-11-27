明後年報稅負擔可望減輕！ 財政部今公布「減稅大禮包」

財政部今（27）日在行政院會報告最新減稅措施，明後年報稅負擔可望減輕。（示意圖：MotionElements）

財政部今（27）日在行政院會報告最新減稅措施，根據財政部規劃，明年報稅時，所得稅部分，基本生活費將調高3,000元，每人從21萬元提高至21.3萬元，預估202萬戶受益；長照特別扣除額將由每人每年12萬元，調高至18萬元，預估35萬戶受益。經立法院財委會審查通過、完成立法，最快明年5月報稅適用。

此外，2026年免繳稅門檻再上升。財政部說明，單身新鮮人若租屋自住，年所得64.4萬元以下免稅，比今年報稅提高1.8萬元；雙薪家庭年所得110.8萬元以下免稅，提高3.6萬元；四口之家年所得168.5萬元以下免稅，提高4.4萬元；三代同堂若租屋自住，加一名70歲以上適用身障及長照扣除長者，及2名6歲以下子女者，最高可享224.35萬元免稅，增加5.9萬元。

財政部指出，依物價指數調整，反映生活成本，財政部調高明年免（扣）額，明年免稅額10.1 萬元，提高4,000元，70歲以上為15.15萬元。標準扣除額，單身者調升至13.6 萬元，提高5,000元，有配偶者為27.2 萬元，提高1萬元；薪資及身障扣除額分別上調9,000元，至22.7萬元。整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，將有696萬戶受惠，共減稅144億元。後年報稅適用。

除了所得稅外，貨物稅方面，涵蓋節能家電、車輛汰舊換新等多項惠民措施將延長或擴大適用，包括延長購買節能電器退還減徵貨物稅，實施期限至2029年12月31日；明年1月1日起，無糖飲料、彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等，都將免徵貨物稅。