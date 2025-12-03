明後年「赤馬紅羊年」兩岸會開戰？命理師斷言1結果

明後年兩岸是否會開戰？命理師周映君表示，不用過度擔心。圖／翻攝自新華社、總統府

2026為丙午年，未來國運如何，命理師有不同見解。塔羅牌老師艾菲爾指出，2026丙午年為火火自刑，地支午與午相刑為「午火自刑」，象徵火過烈，易失控。周映君則說，明後年加在一起是「赤馬紅羊年」，雖然有人說可能會有大動盪，但她認為兩岸開戰機率不高。命理師李靜唯則透露，2026到2027年可能會出現一位領導人，能帶台灣走向大破大立、改頭換面的局面。

2026年午火自刑 艾菲爾：歷史上有大震盪

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發布貼文，表示2026年是丙午年為火火自刑，「地支午與午相刑代表『午火自刑』象徵火過烈，易失控」，在傳統上則言「火馬年大亂、英雄出、君王起、天下動」。

廣告 廣告

艾菲爾表示，舉例來說歷史上的丙午年常與大震盪、大戰事、大火災、革新或是政權輪替有關。他接著說，「結論一句話，丙午等於天火猛烈加上地火爆烈，是極火之年（陽火鼎盛）」。

兩岸會開戰？周映君給答案了

命理師周映君在節目《命運好好玩》透露，2026年為丙午年、2027年是丁未年，兩年和稱「赤馬紅羊年」。有人去做紀錄發現丙午年、丁未年特別容易動盪，跟國家有關的災難較多。不過，周映君則認為不能盡信，因為古代改朝換代很頻繁，所以可能只是巧合，用這種說法可能會比較牽強。

命理師周映君說丙午年代表火，所以容易造成人心浮氣躁。圖／翻攝自周映君命理諮詢顧問中心臉書

另外，關於台海安全、兩岸是否會發生戰爭？周映君坦言，「我個人是認為不會啦，不過這也是不能確定的，因為我也不是習近平，我怎麼知道他要不要戰呢？」她認為，台灣土地很小一塊，就像香港一樣，中國拿回去也沒有在管。台灣的優勢不在於土地，而是「台灣人很厲害」，因此不用過度擔心。台海安全只是美中角力關係中，中國的一種制衡手段。

周映君接著分享「赤馬紅羊年」的運勢，由於丙午年是火，所以容易造成人心浮氣躁，建議與人發生衝突時可以靜下心處理。另外，明年可能會有經濟方面的問題，股票不排除「有一些被吹的泡沫破滅」或是「漲多拉回」的狀況，但並非是年運造成股市動盪，而是今年的股票漲得太高，所以明年一定會拉回，提醒投資時要多加小心。

李靜唯預言：明後年將出現領導人帶台灣改頭換面

命理師李靜唯近日透露，中華民國未來國運2026年塔羅抽到「吊人」、2027年抽到「死神」，吊人代表停滯、反省，代表社會可能會陷入懸而未決的冷卻、對峙狀況；死神則象徵秩序崩塌，以及新世界的誕生。李靜唯認為，2026年至2027年間可能會出現一位憂國憂民、苦民所苦的領導人，他可以帶領台灣改頭換面、大破大立。



回到原文

更多鏡報報導

技轉美國再賣台！罕病藥「1針1億」納給付 台大醫揭研發真相

45歲Gino罹「修格蘭氏症」！全球1%人可能發病 醫：無法根治

1天內死2次！54歲婦遺體送停屍間竟「起死回生」 數小時後再度離世