明後日氣溫明顯下降 中部以北、東北部低溫12℃

中央氣象署預報員李孟軒指出，「到了明後兩天，由於受大陸冷氣團的影響，在氣溫上面會有比較明顯地下降。那最低溫預估在中部以北、東北部，可能是會下降到12至13℃左右，其他地區在14到16℃。所以明後兩天也請大家留意天氣的變化、注意保暖。」

至於未來降雨趨勢，預報員指出週四、週五受到冷氣團影響，水氣偏多，北部及東半部有局部暫雨，桃園以北及東北部降雨時間比較長，中南部山區也有局部降雨機率，高山若溫度和水氣配合得當也有機會降雪。