明後2天雨勢更猛「熱區出爐」 下週這天起放晴

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記者蔣季容／台北報導

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

雨下到何時？中央氣象署今（10）日表示，明後兩天隨著鋒面北移，全台降雨又增加，週六北部、東半部降雨短暫趨緩，中南部整天仍有局部短暫陣雨或雷雨。週日至下週一（15日）又有鋒面接近，全台又迎來顯著降雨，下週二至週三鋒面北移，天氣將逐漸放晴好轉。

氣象署預報員鄭傑仁指出，今天上午8點鋒面已到台灣南端，逐漸往南移動，隨著低壓往東北移出，鋒面明後兩天又開始接近台灣。明後兩天各地降雨增加，西半部地區、東半部山區有局部短暫陣雨或局部雷雨，需留意局部大雨發生，宜花東平地也有下雨機會。

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鄭傑仁說明，週六鋒面向北移動並往東移出去，台灣轉成偏西南風環境，降雨趨緩，但中南部整天仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部上半天有零星降雨機會，東半部則是多雲。午後北部、東半部要留意雷陣雨，山區則有局部大雨機會。

鄭傑仁提及，週日至週一（15日）鋒面逐漸往南移到台灣北部海面，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，並且有局部大雨或豪雨發生機會，北部也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部仍以午後局部短暫雷陣雨為主。

鄭傑仁表示，下週二至下週三（16至17日）鋒面北移，大環境偏西南風，迎風面中南部還是有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部恢復到上半天多雲到晴、下半天局部午後雷陣雨天氣。

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