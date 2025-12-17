明復職回新竹市府上班 「高虹安補發薪水粗估近104萬」內政部回應了

高虹安二審貪污無罪，將依法申請復職與補發其停職期間的薪水本俸。（鏡報李智為攝）

新竹市長高虹安遭控在立委任內貪污助理費案，昨（16日）二審劇情大逆轉，宣判貪污無罪，改依偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。對此，內政部長劉世芳今（17日）證實已簽批高虹安復職公文，至於高虹安復職後應補發其停職期間的薪水本俸，粗估可領回103萬9355元。對此，內政部則表示，由竹市府依其停職期間計算補發。

新竹市長高虹安因貪污助理費案，遭停職約16.5個月，內政部自去年（113年）7月26日起，依法停止高虹安之市長職務及其薪給，不過如今二審判決逆轉「貪污無罪」，竹市府也已申請復職，內政部長劉世芳今也證實已簽批高虹安復職公文，何時復職則由竹市府自行處理，並表示復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。

補發薪水粗估近104萬？

至於高虹安復職後應補發其停職期間的薪水本俸，內政部則表示，依《地方制度法》第61條第3項規定及其立法說明，縣（市）長依第78條第1項規定停職期間，不得發給薪給，於其依第78條第2項規定復職後，予以補發薪俸。

廣告 廣告

依照去年法定俸額為61,660元，今年63,570元，以其去年停職約5個月、今年停職約11.5個月共計16.5個月計算，再加上高虹安停職期間未領有半數本俸，粗估可領回103萬9355元，不過針對實際數字，內政部表示，將由竹市府依其停職期間計算補發。

據了解，高虹安於明（18日）將回到新竹市府上班。

更多鏡週刊報導

1天6次國手尪「廁所搞上人妻」 驚世小三還囂張傳情趣內衣照！女星心碎揭婚變內幕

「2度性侵媳婦」偽造兒簽名同意墮胎 她等不到正義含恨離世！淫公公判刑出爐

小偉出手了？控館長逼「X館嫂2次」看性愛片 新北勞工局證實接獲申訴