明德外役監 藝術創作矯正教化

明德外役監以繪本創作引導詐欺受刑人反思。（監方提供）

記者黃文記∕山上報導

法務部矯正署明德外役監獄將藝術創作融入矯正教化體系，因繪本《河流轉彎處的修復》其內容與題材均源自因詐欺罪入監的成員本身，透過文字敘事與視覺圖像的結合，引導成員回顧並整理自身生命經驗以及犯罪前後的心理歷程。

明德外役監表示，創作歷程提供了必要的心理距離，使成員能以較不防衛的方式重新觀看犯罪情境，讓成員得以將其犯罪入監這段最具挑戰性的經歷，轉化為故事中的「轉」折點。這個過程不僅是技能的學習，更是一種深刻的自我對話與反思，有助於成員建立改變的動機。

廣告 廣告

「再怎麼忙於小組作業，也要來上這一堂課！絕對不能再走進詐欺迷途。」小星(化名)這樣說著的時候，面露笑容與期待，其說明了笑容的背後是這課程所帶給他自己的踏實與希望感。監方表示，成員們雖不善於表達，但能在自己完成進度後再協助參與的學員們逐一完成步驟，內容注入從如何在正常生活中慢慢走向犯罪的歷程，並在歷程中健行省思與覺察。

明德外役監指出，此成果顯示，將藝術治療理念與修復式司法結合，可有效促進因詐欺罪入監者的自我覺察、責任感與復歸動機。透過創作，他們得以在故事中看見自己，也有機會在未來回到家庭與社會時，帶著更成熟、誠實與具責任感的方式重新開始生活。