明德水庫枯水季衝擊觀光 苗栗縣府研議挹注水量

苗栗明德水庫引進水陸空遊具，已成觀光新景點。（圖：縣府提供）

長久以來一直是苗栗重要灌溉水源的明德水庫，由於週邊山光水色加上最近推出的水上腳踏車、立式划槳，以及遊艇環湖等，成為新興的觀光景點。但因每年枯水季水庫水位下降，衝擊觀光產業，也引起縣長鍾東錦的重視。水利署苗栗管理處表示，為儲留更多水量，將於海棠島規劃制水閘門，水位下降就進場施工。

明德水庫因電影魯冰花而爆紅，山光水色景緻十分優美。（圖：彭清仁攝）

苗栗縣頭屋鄉長徐鑫榮指出，因應明德水庫枯水期，水位下降，7年前就建議引神秘谷攔砂壩的水源，接管到明湖蘇堤旁的海棠島水域，平衡水庫水位，不僅讓觀光穩定發展，鄉親、業者做生意也才有保障，但遲遲無下文。明德水庫枯水期恐衝擊觀光，縣府、公所及農田水利署等相關單位將會勘，研議從新店溪上游神秘谷攔砂壩，管線引水挹注水量，降低「看天吃飯」依賴程度。

縣長鍾東錦認為未來天花湖水庫興建，明德水庫轉型備援水庫，但期程還在未定之天。鍾東錦表示，業者投資苗栗觀光，有生意賺錢，才能帶動地方發展，團隊應協助解決問題。鍾東錦也指示邀請有關單位會勘，研商解決之道。農水署苗栗管理處長陳建國則指出，神秘谷引水挹注明德水庫水量案，管理處會配合會勘了解。

水利署苗栗管理處表示，為儲留更多水量，將在海棠島規劃興建制水閘門，並在明湖蘇堤規劃引水箱涵引水，來改善海棠島水質，等水位下降即進場施作。

頭屋鄉明德水庫兼具民生、工業用水、灌溉，以及觀光用途。苗栗縣文化觀光局目前在明德水庫海棠島推動水上腳踏車、立式划槳，以及遊艇環湖等，盼帶動地方觀光發展。縣府近來重點發展觀光，OT案海棠島內水庫的水上腳踏車、立式划槳，今年6月上路，ROT案碼頭區遊艇環湖今年11月1日試營運，空中飛索及空中自行車目前第三方驗證安全，及申請使用執照，預計明年1月上路。（彭清仁報導）