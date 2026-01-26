明德水庫騎自行車遇獼猴 男子遭咬傷醫療費上萬元

苗栗明德水庫是新興觀光景點，但環湖道路獼猴出沒民眾要小心。（圖：民眾提供）

台灣獮猴繁殖速度相當快，對農作物造成嚴重傷害，甚至傳出零星攻擊民眾事件！雖然獼猴已不列為保育類動物，但還是受野生動物保護法規範。苗栗縣明德水庫山區縣道126線日前發生落單自行車騎士，遭台灣獼猴攻擊咬傷事件，受傷張姓男子至今心有餘悸，民眾鄉間騎自行車最好結伴而行。

苗栗明德水庫環湖道路景緻宜人，但最好結伴而行，免遭獮猴攻擊。（圖：民眾提供）

苗栗縣農業處證實台灣獼猴咬傷人，在台3線、126線交界處，豎立警告牌提醒用路人注意獼猴出沒，不接觸、不餵食。

張姓自行車騎士13日上午11點左右，和妹妹結伴騎自行車由獅潭往頭屋方向，在台3線轉126線處，發現路邊一隻大型獼猴呲牙裂嘴，原本不理會，不料獼猴居然衝過來直接咬張姓男子右小腿，幸好獼猴的嘴不夠大，只有拖咬的傷口。兄妹二人大聲嚇斥但獼猴完全不怕人，雙方對峙1分多鐘，兄妹二人趕緊騎車離開，猴子也沒有追上來。

廣告 廣告

張姓男子下山後趕緊就醫，由於擔心感染自費打了狂犬病疫苗丶皰疹B病毒，醫藥費超過1萬元，至今仍心有餘悸，提醒用路人特別注意。

農業處林保科研議126線獼猴攻擊用路人防治辦法，並提醒避免人猴衝突，一旦看見獼猴任何動作或表情，都要「安靜地離開」，保持5至10公尺適當距離，不直視、不挑釁、不喧嘩、不逗弄，不要瞬間大動作，如舉起登山杖等。獼猴出沒區飲食「停看聽」，不邊走邊吃，不在戶外用餐、餵食；飲食前先觀察四周有無獼猴；不提塑膠袋、紙袋，避免被誤認食物，造成搶食；食物不外露裝在背包中，包包背在胸前等。（彭清仁報導）