明志科技大學深化高中銜接合作 攜手大安高工打造穩健升學與職涯培育路徑

面對產業快速轉型與專業人才需求持續攀升，高中生與家長在規劃升學方向時，愈加重視學校是否具備明確的培育路徑、穩定的學習支持，以及能與未來職涯發展緊密銜接的學習環境。明志科技大學長期以產業連結與務實育才為辦學核心，近年更積極深化與高中端學校的策略聯盟合作，透過制度化銜接與提前規劃，協助學生順利接軌大學專業學習，也讓家長能更安心掌握孩子的升學與發展方向。

臺北市立大安高級工業職業學校校長、師長及家長代表於1月9日蒞臨明志科技大學進行參訪交流，深入了解學校在教學規劃、學習資源與學生發展上的整體布局。此次參訪兩校校長簽訂策略聯盟合作備忘錄，且透過實地走訪與面對面溝通，強化高中端與大學端在課程銜接、升學規劃與學習輔導上的合作基礎。參訪行程中，明志科大除介紹辦學理念與教學特色外，也針對多項重點學程與系所，說明課程設計如何回應產業趨勢，並安排實驗室導覽，讓來賓近距離了解學生實作環境與教學設備，實際掌握策略聯盟下未來的學習樣貌。

在課程規劃方面，明志科技大學以產業需求為導向，結合與高中端交流經驗，發展具系統性與前瞻性的學程，涵蓋工業人工智慧、半導體材料與製程、電子工程、材料工程、化學工程、工業工程與管理，以及環境與安全衛生工程等領域。各系所皆強調理論與實務並重，透過實驗課程、專題製作與跨域學習，協助學生在升學後能順利銜接專業內容，降低學習落差，逐步累積專業實力。

除課程設計外，明志科技大學亦透過策略聯盟機制，協助學生提早認識大學端的學習節奏與產業導向培育模式。學校於大三階段即規劃為期一年的全職實習，讓學生在完成基礎與專業訓練後，實際進入產業現場，將所學應用於真實工作情境中。透過完整且長時間的實習歷程，學生不僅能累積實務經驗、提升畢業後的即戰力，也能更清楚認識自身能力與職涯方向，形成從高中、大學到產業的完整培育鏈結。

同時，學校亦提供多元獎學金與補助措施，協助學生減輕經濟負擔，讓學生能專注於學習與實習歷程。兼顧學習、實務與支持的制度設計，也成為許多家長在評估升學選擇時的重要關鍵。

明志科技大學表示，未來將持續深化與大安高工等高中端學校的合作，透過更緊密的交流與制度化銜接，協助學生在高中階段即逐步認識大學專業學習與產業發展方向。學校期盼以清楚的培育路徑、產業導向的課程設計與完善的學習支持，陪伴學生走好每一段學習歷程，為升學與職涯發展奠定穩固基礎，並持續為社會培育所需的專業人才。