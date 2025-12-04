明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
生活中心／彭淇昀報導
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。
賈新興指出，明（5）日受東北季風影響，宜蘭有局部短暫雨，大台北東側、基隆及恆春半島有零星短暫雨，午後花東山區及台中以南山區亦有零星短暫雨；週六（6日）宜蘭及花東沿海有局部短暫雨，大台北東側及基隆有零星短暫雨；週日（7日）深夜至隔天清晨花東沿海及恆春半島有零星短暫雨。
至於下週天氣，下週一至週二（8日至9日）受東北季風影響，北北基宜花有局部短暫雨，桃園亦有零星短暫雨；下週三（10日）深夜至隔天清晨宜花東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨；下週四至五（11日至12日）宜花東山區及恆春半島有零星短暫雨；下週六（13日）受東北季風影響，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星短暫雨。
對此，氣象專家吳德榮指出，今、明2天水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，不過北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚因「輻射冷卻」加成亦偏冷；明日清晨，中部以北平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意保暖。
此外，賈新興表示，觀察昨日和今日的熱帶系統發展趨勢，發現今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率。預估其路徑，仍以影響菲律賓南部進入南海方向移動的趨勢為主。
