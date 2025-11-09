明慎防大雨！「鳳凰」估台中、苗栗登陸 一圖掌握風雨影響時程

中颱「鳳凰」9日8時的中心位置在北緯14.3度，東經124.8度，即在馬尼拉東方410公里之海面上。（翻攝自中央氣象署官網）

颱風「鳳凰」來勢洶洶！氣象專家賈新興表示，鳳凰可能會在台中、苗栗一帶附近登陸；中央氣象署指出，明後天可能有共伴效應，大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨。「120小時暴風圈侵襲機率」預報顯示，侵襲苗栗以南地區都超過82%以上，台南達91%、高雄89%。

鳳凰強度預估在12日午後迅速減弱。（翻攝自臉書@賈新興）

賈新興今（9日）於臉書粉專提醒做好防颱工作，預估明（10日）傍晚發布鳳凰颱風海上警報機率高，週二（11日）中午前後發布陸上警報機率高，因鳳凰朝台灣澎湖海域接近時，因整體大環境不利故其強度於週三（12日）午後有迅速減弱的趨勢，鳳凰將持續往東北部近海前進，因此12日至週四（13日）的強度變化很重要。

中央氣象署說明今日天氣。（中央氣象署提供）

據澳洲AI預測路徑顯示，賈新興表示，颱風進到南海之後，強度會持續減弱，接著慢慢往台灣海峽南邊靠近，可能會在台中、苗栗一帶附近登陸。賈預測，明日北北基宜花東及屏東有局部短暫雨，傍晚起其他地區亦轉有局部短暫雨。週二傍晚前全台有雨，新竹至嘉義零星短暫雨，明後天宜花東易有局部較大雨勢發生的機率。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

中央氣象署預報員張承傳指出，鳳凰今晚登陸呂宋島時，強度被地形破壞，明日進入南海可能減弱，後續北轉因垂直風切大，可能再度減弱，週三接近颱風將為輕颱等級，週四逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。今日午後變天，明後天東北季風與颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部與恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。

颱風「鳳凰」預計將影響台灣。（翻攝自中央氣象署官網）

張承傳表示，週三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移至中南部與花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。此外，中央氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」預報顯示，台灣本島逾7成，其中侵襲苗栗以南地區都超過82%以上，台南達91%、高雄89%；離島則包含蘭嶼、連江也有50%以傷機率，至於澎湖則達到91%。

中央氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」預報顯示，台灣本島逾7成，其中侵襲苗栗以南地區都超過82%以上，台南達91%、高雄89%。（翻攝自中央氣象署官網）

