明排審《人工生殖法》 民團憂：含代理孕母法案一次打包表決

立法院衛環委員會明（8）日排審《人工生殖法》修法，多個民間團體今（7）日召開者會呼籲，《人工生殖法》修法應與代理孕母脫鉤處理，憂心在聯席會議後，將18個版本的修法草案「打包」送出委員會，用表決方式處理，女性身體的價值與尊嚴不應該政黨的彩色交易中被犧牲掉。

突排審《人工生殖法》 18版本共5版本含代孕專章

行政院於去年12月通過衛福部擬具的《人工生殖法》修正草案，修法重點包括，擴大人工生殖適用族群，從現行的不孕異性婚姻夫妻，放寬至單身女性及女女同婚者。但因為代理孕母國內仍有爭議，因此行政院版並沒有納入。

明天立法院衛環委員會排審《人工生殖法》修正草案，包括行政院版本在內共有18個版本，其中有5個版本包含「代孕專章」。

由於是民進黨立委劉建國以變更議程方式突然排審《人工生殖法》，讓民間團體覺得「被突襲」，台灣女人連線理事長林綠紅更直言，若明天倉促審查就送出委員會，「我會合理懷疑立法院利益交換，犧牲弱勢女性的子宮權。」

林綠紅指出，目前包含代孕專章的5個修法版本，專章都僅10個條文，並不足以處理如此複雜的問題，且條文都是透過契約的形式去約定代理孕母的權益，「契約如果可行，在台灣就不會有剝削」，呼籲立法院審查時能脫鉤處理，也就是代孕專章部分，這次應該不予處理。

民團樂見《人工生殖法》修法 但代理孕母要脫鉤處理

根據彩虹平權大平台調查，民眾對於女女配偶使用人工生殖，近兩年都在6成左右的支持度，此外，單身女性使用人工生殖的支持度更高達7成，其中，18到39歲的年輕世代對於女女使用人工生殖的支持率高達76%，單身女性的支持率也高達八成，顯示社會已有高度共識。

彩虹平權大平台副執行長翁鈺清強調，這些數字顯示了支持度，但每個真實的個人，這些女同志配偶與單身女性卻因為法律制度的限制，現在仍要面臨飛到國外，進行人工生殖、或是放棄這個生育計劃，這些真實的故事每天仍在發生著。

然而，翁鈺清同時指出，他們樂見立委審慎地為這些制度及權利把關，但代孕的制度涉及第三方的身體使用，需要嚴謹的制度設計來保障所有關係人的權益，但很可惜目前立法院的版本都仍有太多的空白授權、制度不夠完善，期待脫鉤處理。

婦女新知基金會倡議部主任陳政隆指出，政院版草案有機會讓《人工生殖法》再往前邁進，讓過去保守維繫父權傳統價值的法案，邁入可以捍衛女性生育自主的制度，但台灣社會對於代孕尚無共識，立法者所提出的版本亦無法回應大眾疑慮，不應併入人工生殖法草率推動修法。

值得注意的是，今日記者會共有7位民進黨女立委出席支持，對於被認為是「突襲」，民進黨團書記長陳培瑜回應，強調絕對不會作為交換的籌碼，會堅持將代理孕母脫鉤。