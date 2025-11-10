明放颱風假？鳳凰進逼「北市侵襲率69％」 蔣萬安鬆口了

即時中心／梁博超報導

鳳凰颱風來勢洶洶，目前維持中度颱風上限強度，最快今（10）日傍晚發布海上颱風警報，預計明（11）日上午發布陸上警報，週三（12日）晚間中心登陸台灣。台北市長蔣萬安上午前往防颱應變中心聽取颱風整備，對於氣象署評估鳳凰暴風圈侵襲率台北市高達69％，今晚是否有機會宣布停班課？蔣萬安表示，鳳凰在穿越呂宋島後將轉向，但轉向角度、路徑、速度都不確定，市府會密切掌握颱風動態，並評估接下來對台北市造成的風勢雨勢衝擊。

台北市長蔣萬安今上午前往防颱應變中心召開防颱準備工作會議前，接受媒體訪問。他指出，因應鳳凰颱風接下來可能對台北造成風勢雨勢，今天要求各局處即刻到應變中心進行防颱準備工作會議。工務局即刻對全市路樹進行巡查，教育局也會要求各學校針對周邊樹木進行加強穩固。

另外，市府將針對施工工地圍籬、看板、廣告帆布等，要求業者加強穩固；勞動局也會特別要求高空施作業者必須特別注意安全，「必要時就停止作業。」

根據氣象署資料，鳳凰暴風圈侵襲率台北市高達69％，今晚是否有機會宣布停班課？蔣萬安強調，目前了解鳳凰颱風在穿越呂宋島後將會轉向，但轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以市府一定會密切掌握颱風動態，並評估接下來對台北市造成的風勢雨勢衝擊。

媒體追問，北投山區風雨較大，是否會如同先前做法，讓當地先行停班課？蔣萬安表示，因此要聽取氣象團隊對於接下來颱風路徑可能的動態，來了解最新狀況，以及預估接下來幾天風雨對台北造成的衝擊，「一定是做好萬全準備，持續的料敵從寬、禦敵從嚴」。

