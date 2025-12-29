明新科大學生宿舍斥資8.5億 「明新學苑」結合生活、學習與產學實踐

新竹縣明新科技大學全新學生宿舍「明新學苑」今(29)日隆重舉行落成啟用典禮。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】為了全面升級學生的住宿與生活機能，新竹縣明新科技大學全新學生宿舍「明新學苑」今(29)日隆重舉行落成啟用典禮，「明新學苑」擁有168間房間、668個床位，成為校園中最受矚目的新建築，也為校園風貌與學習想像注入嶄新能量，進一步形塑結合生活、學習與未來發展的校園新地標。

明新科技大學郝碧蓮董事長特別參加祈福儀式，郝碧蓮表示、「明新學苑」落成是全體師生與校方長久以來共同期盼的重要時刻，感謝所有參與規劃、設計與興建的團隊夥伴付出心力，新宿舍自二0二二年七月動工，整體規劃以學生生活需求與學習支持為核心，命名寓日日更新之義，呼應學校「堅毅、求新、創造」的校訓精神，學苑題字採用國父孫中山先生墨寶字體，建築碑記留下了兼具人文精神與教育使命的重要紀錄。

明新科技大學董事長郝碧蓮於啟用典禮中感謝各界支持，期盼明新學苑成為學生安心生活與逐夢的重要場域。（圖／記者金祐妤攝）

今日啟用典禮邀請新竹市長高虹安、竹北市長鄭朝方、鄭正鈐立委和多位議員，以及多位高中職校長、學校代表蒞臨現場祝賀，新竹市長高虹安祝賀表示，明新學苑的啟用不僅是一項校園建設成果，更象徵學校對學生學習環境與未來發展的長期投入，高虹安肯定董事會與校方的用心規劃，並表示明新科大長期以來就是新竹市高教與技職體系的重要夥伴，未來市府也將持續與學校在教育技職、體育體系，以及半導體、智慧製造等關鍵產業人才培育上深化合作。

(左起）彰慶營造斯弘德董事長、明新科技大學呂明峯校長、竹北市鄭朝方市長與吳省斯建築師，一同參觀「明新學苑」學生宿舍空間。（圖／記者金祐妤攝）

竹北市長鄭朝方祝賀時肯定明新學苑的創新規劃，他說、校園不只是學習場域，更是串聯跨域交流與未來創業夥伴的重要平台，期盼未來結合人文 、文化、科技，與明新科大展開更多的合作，讓科技發展更具文化深度與溫度。

「明新學苑」為地上八層、地下一層的複合式建築，一、二樓規劃為公共與商用空間，三樓至八樓為學生宿舍，採男女分層管理，兼顧安全、便利與生活品質，建築設計強調明亮、通透與開放感，透過挑高迎賓大廳、玻璃帷幕、天井與半開放空間設計，引入自然光線與空氣流動。

明新科技大學呂明峯校長表示，面對少子化挑戰，董事會仍投資8.5億元興建新宿舍，展現對教育的長遠承諾。明新學苑不僅是生活空間，更是產學合一的實踐場域，未來一、二樓將引入商用機能，學生可實際參與管理與服務實務，落實在生活中學習的特質。

在住宿規劃上，明新學苑以學生實際生活需求為核心，全面升級居住品質。新宿舍共設有兩間無障礙住宿空間，每間配置兩床，採雙人房規劃，兼顧行動便利與居住安全，並納入整體生活動線設計，展現友善包容的校園精神。一般宿舍房型則以四人房為主，配置觀景陽台與挑高樓地板設計，全面採用兼顧美觀與安全的防滑地板，以「小豪宅等級」的空間尺度，營造具生活質感的居住環境。

新宿舍重視收納與機能設計，結合階梯式收納空間提升使用效能，每間皆有專屬衛浴設備，採浴廁乾濕分離、雙洗手台設計，有效紓緩使用壓力，提升學生的日常生活便利性與舒適度。展現校方對學生生活品質的重視。