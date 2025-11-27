明新科大攜泰國SE-ED、LiveABC 共建跨國半導體人才培育鏈
記者彭新茹／新竹報導
全球半導體人才競賽白熱化，各國爭相布局科技教育，台灣技職體系也在此時受到國際重視。明新科技大學與泰國最大教育出版與書店集團 Se-Education（SE-ED）及語言教育領導品牌 LiveABC 簽署三方合作備忘錄，建立跨國學生引薦、半導體人才培育與雙語教育合作機制，為台泰教育合作開啟新局，進一步印證明新科大具備培育跨境人才的關鍵實力。
明新科大表示，明新科大擔任主要教育端，提供完整跨域課程、實作設備與學習環境；泰國 SE-ED 教育集團負責引薦泰國高中優秀學生來台就讀；LiveABC 則協助跨國行政銜接、教材合作出版與跨國資源整合，使人才培育運作更為順暢且具制度化。透過此次簽署，泰國學生可藉由清晰且穩定的升學管道進入明新科技大學，選擇半導體、工程、資訊、管理等學程就讀。
明新科技大學副校長兼國際事務長李志鴻表示，此次合作係明新科大深化台泰交流的重要起點。明新科大擁有全台最完整的半導體人才培育基地，並整合全校的跨域能量，為國際學生打造紮實而全面的學習環境，具備成熟的雙語與國際教學量能，是海外學生學習科技與半導體的最佳選擇。
泰國 SE-ED 教育集團副總裁 Dr. Meechoke 表示，這份備忘錄不只是文件，而是三方共同願景、相互尊重與推動教育創新的象徵。肯定明新科大在半導體培育、國際學生支持與跨域教學上的能量，並表示對明新校園中近千名國際學生印象深刻，期待合作開啟更多聯合研究、人才培育與跨國教育交流。
LiveABC 營運長 Edwin Zoan 表示，透過三方協作，泰國學生將能在明新接受半導體專業訓練，並補強語言能力，成為具國際競爭力的人才，期待未來持續推動更多跨境教育計畫，讓台灣的優勢教育被世界看見。
