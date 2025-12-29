明新科大新建學生宿舍「明新學苑」啟用 校園風貌注入嶄新能量

明新科技大學舉行明新學苑剪綵啟用儀式。





明新科技大學全新學生宿舍「明新學苑」29日舉行落成啟用典禮。「明新學苑」擁有168間房間、668個床位，成為校園中最受矚目的新建築，不僅全面升級學生住宿與生活機能，也為校園風貌與學習想像注入嶄新能量，進一步形塑結合生活、學習與未來發展的校園新地標。

啟用典禮很榮幸邀請新竹市高虹安市長、竹北市鄭朝方市長、鄭正鈐立法委員和多位議員，以及多位高中職校長、學校代表蒞臨現場祝賀。明新科技大學郝碧蓮董事長表示：「明新學苑落成是全體師生與校方長久以來共同期盼的重要時刻。感謝所有參與規劃、設計與興建的團隊夥伴付出心力。」新宿舍自2022年7月動工，整體規劃以學生生活需求與學習支持為核心，命名寓日日更新之義，呼應學校「堅毅、求新、創造」的校訓精神。

「明新學苑」為地上八層、地下一層的複合式建築，一、二樓規劃為公共與商用空間，三樓至八樓為學生宿舍，採男女分層管理，兼顧安全、便利與生活品質。建築設計強調明亮、通透與開放感，透過挑高迎賓大廳、玻璃帷幕、天井與半開放空間設計，引入自然光線與空氣流動。

明新科技大學呂明峯校長表示：「面對少子化挑戰，董事會仍投資8.5億元興建新宿舍，展現對教育的長遠承諾。明新學苑不僅是生活空間，更是產學合一的實踐場域，未來一、二樓將引入商用機能，學生可實際參與管理與服務實務，落實在生活中學習的特質。」

校方將明新學苑定位為一座每日陪伴668位學生的「Dream Lab 夢想實驗室」，期盼學生在此不只是休憩充電，更能交流想法、累積生活經驗，為學習歷程與未來發展做好準備。同時，建築亦融入雨水回收等永續設計，展現校園對環境友善與未來責任的重視。

