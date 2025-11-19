明新科大運管系成果展主題「RESOLVE 毅力」 展現學生專業的蛻變

飛輪團隊學生展演。





明新科技大學運動事業管理系日前舉辦「115 級學習成果表演會」，以「RESOLVE 毅力——從迷惘走向清明，從困頓邁向堅定」為核心主題，展現學生在運動管理、活動策展與團隊協作上的學習成果。活動於體育館盛大登場，吸引校內外嘉賓、家長與校友熱情參與。

本次成果展以動感舞蹈、運動示範與多元展演為亮點，包含友好高中熱舞社演出、大一新生舞蹈，以及搭配快節奏音樂的棒球、籃球、直排輪、舞蹈與飛輪技巧展示，完整呈現運動事業管理系在活動統籌、運動表現與現場執行上的專業能力。

呂明峯校長題詞紅包致賀。

此外，本屆即將畢業的棒球隊成員特別製作「感謝教練」影片，在成果發表會中向曾任統一獅職棒選手的許聖杰教練致意。學生們在影片中回顧大學四年間最難忘的比賽，也道出許教練在訓練與人生路上的陪伴與鼓勵，溫暖動人的畫面讓現場報以熱烈掌聲。

在籌備過程中，學生從起初的迷惘與不確定，到最終能獨立駕馭大型活動的控場與協作，每一個環節都呼應「RESOLVE」的精神——在反覆調整中找出方向，在壓力磨練中淬鍊韌性。師長表示，學生於企劃總召、場控、主持、宣傳設計及節目執行等崗位皆展現高度責任感，是一次難得的全方位實作經驗。

活動開場，劉崇治副校長帶來呂明峯校長精心準備的大紅包，並以藏頭詩題詞祝賀成果展：「明師高徒藝精圓，新猷展現志氣滿，運營規劃事竟成，管領群英再創功。」

這份題詞象徵「明新運管」的專業精神，肯定學生以企劃力、執行力與凝聚力完成年度重要活動，也祝福本次成果展「圓滿成功」。師長表示，呂明峯校長的祝福既是肯定，也是期許，盼望學生未來在實習與職涯中持續展現運管人的專業底氣。

運動事業管理系指出，學習成果表演會不僅是畢業作品，更是學生將課堂所學融入實務的完整驗證；從活動設計到現場執行，115 級學生以 RESOLVE 的態度走過迷惘、迎向挑戰，並以一場專業且成熟的成果展為自己的學習旅程畫下充滿力量的里程碑。

