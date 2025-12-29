明新科技大學新建學生宿舍「明新學苑」落成啟用，成為陪伴學生的「Dream Lab 夢想實驗室」。（記者彭新茹攝）

明新科技大學全新學生宿舍「明新學苑」廿九日舉行落成啟用，擁有一百六十八間房間、六百六十八個床位，成為校園中最受矚目的新建築，不僅全面升級學生住宿與生活機能，也為校園風貌與學習想像注入嶄新能量，進一步形塑結合生活、學習與未來發展的校園新地標。

明新科技大學郝碧蓮董事長與董事們參加祈福儀式，郝碧蓮表示，明新學苑落成是全體師生與校方長久以來共同期盼的重要時刻，整體規劃以學生生活需求與學習支持為核心，命名寓日日更新之義，呼應學校「堅毅、求新、創造」的校訓精神。學苑題字採用國父孫中山先生墨寶字體，建築碑記留下了兼具人文精神與教育使命的重要紀錄。

新竹市高虹安市長祝賀時表示，明新學苑的啟用不僅是一項校園建設成果，更象徵學校對學生學習環境與未來發展的長期投入，明新科大長期以來就是新竹市高教與技職體系的重要夥伴，未來市府也將持續與學校在教育技職、體育體系，以及半導體、智慧製造等關鍵產業人才培育上深化合作。

竹北市鄭朝方市長祝賀時肯定明新學苑的創新規劃，校園不只是學習場域，更是串聯跨域交流與未來創業夥伴的重要平台。期盼未來結合人文 、文化、科技，與明新科大展開更多的合作，讓科技發展更具文化深度與溫度。

校方將明新學苑定位為一座每日陪伴學生的「Dream Lab 夢想實驗室」，期盼學生在此不只是休憩充電，更能交流想法、累積生活經驗，為學習歷程與未來發展做好準備。同時，建築亦融入雨水回收等永續設計，展現校園對環境友善與未來責任的重視。