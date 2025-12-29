明新科技大學明新學苑落成 斥資8.5億元打造校園新地標

【警政時報 林照東／新竹報導】明新科技大學全新學生宿舍「明新學苑」於12月29日舉行落成啟用典禮。這座斥資約8.5億元興建的嶄新校園建築，共規劃168間房間、668個床位，不僅大幅升級學生住宿品質，也為校園注入結合生活、學習與未來發展的全新想像，成為校園重要新地標。

（左起）彰慶營造斯弘德董事長、明新科技大學呂明峯校長、竹北市鄭朝方市長與吳省斯建築師，一同參觀「明新學苑」學生宿舍空間，了解整體住宿規劃與生活機能配置。（圖/明新科大提供）

啟用典禮當日隆重溫馨，明新科大董事長郝碧蓮率董事會成員出席祈福儀式，並感謝所有投入規劃、設計與施工的團隊夥伴。她表示，「明新學苑」自2022年7月動工，歷時多年完成，是全體師生長久以來共同期待的重要成果，命名寓意「日日更新」，呼應學校「堅毅、求新、創造」的校訓精神。建築題字採用國父孫中山先生墨寶字體，象徵人文底蘊與教育使命的傳承。

明新學苑落成啟用典禮舉行揭牌儀式，董事會、校方團隊及各界貴賓共同見證校園建設新里程碑。（圖/明新科大提供）

典禮亦邀請多位政界與教育界貴賓蒞臨祝賀，包括新竹市長高虹安、竹北市長鄭朝方、立法委員鄭正鈐，以及多位議員與高中職校長代表，場面熱鬧。

新竹市市長高虹安出席明新學苑落成啟用典禮並致詞，肯定學校長期深耕技職教育與人才培育成果。（圖/明新科大提供）

高虹安市長致詞時指出，明新學苑的啟用不僅是校園建設成果，更展現學校對學生學習環境與未來發展的長期投入，市府也將持續與明新科大在技職教育、體育推動及半導體、智慧製造等關鍵產業人才培育上深化合作。鄭朝方市長則肯定宿舍的創新規劃，認為校園不只是學習場域，更是串聯跨域交流與未來創業的重要平台，期待未來與學校展開更多結合人文、文化與科技的合作。

明新科技大學舉行明新學苑剪綵啟用儀式，象徵全新學生宿舍正式啟用，開啟校園發展新篇章。（圖/明新科大提供）

「明新學苑」為地上八層、地下一層的複合式建築，一、二樓規劃為公共及商用空間，三至八樓為學生宿舍，採男女分層管理。整體設計強調明亮、通透與開放感，透過挑高迎賓大廳、玻璃帷幕、天井及半開放空間，引入自然採光與空氣流動，兼顧安全與舒適。

明新科技大學董事長郝碧蓮於啟用典禮中致詞，感謝各界支持，期盼明新學苑成為學生安心生活與逐夢的重要場域。（圖/明新科大提供）

明新科大校長呂明峯表示，面對少子化趨勢，董事會仍決定投入鉅資興建新宿舍，展現對教育的長遠承諾。他指出，明新學苑不僅是住宿空間，更是「產學合一」的實踐場域，未來一、二樓商用機能將讓學生實際參與管理與服務，落實在生活中學習。

在住宿規劃上，明新學苑以學生需求為核心，設有無障礙雙人房，完善動線兼顧行動便利與安全；一般宿舍則以四人房為主，配置觀景陽台、挑高樓地板、防滑地坪與階梯式收納設計，每間皆有獨立衛浴，並採乾濕分離與雙洗手台配置，整體空間被形容為「小豪宅等級」，大幅提升生活品質。

校方將明新學苑定位為每日陪伴668位學生的「Dream Lab 夢想實驗室」，期盼學生在此交流想法、累積生活經驗，為未來學習歷程與職涯發展奠定基礎。建築亦融入雨水回收等永續設計，展現對環境友善與社會責任的重視。此次落成啟用，不僅為校園寫下新頁，也見證明新科技大學與城市共同前行、陪伴青年成長的重要時刻。

