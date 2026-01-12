明日世界攝影展 德國代表：辨別假訊息關乎民主存亡

（中央社記者楊堯茹台北12日電）德國在台協會處長狄嘉信今天在「明日世界」攝影展開幕式表示，德國維護以事實為基礎的新聞，因此贊助此攝影展，期望強調辨別訊息真偽對民主存亡至關重要。

無國界記者組織（RSF）與中央社共同舉辦「明日世界 Shooting the World of Tomorrow」新聞攝影展今天揭幕，中央社社長胡婉玲、文化部次長王時思、RSF亞太辦事處代表艾瑋昂（Cédric Alviani）以及德國、法國、荷蘭、墨西哥、印尼等國駐台機構代表與會。

廣告 廣告

贊助攝影展的德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）致詞時表示，新聞自由以及真相正在全球遭到打擊。「地球是平的」、「注射消毒劑可以預防covid」、「俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是民主程序選出的領袖」這些話不是意見，而是假新聞。

狄嘉信強調，事實查核、辨別真假對民主存亡至關重要。假新聞的散布讓自由社會的選舉變得容易被操弄，這就是為什麼德國致力維護以事實為基礎的新聞。

狄嘉信說，越來越多人從社群媒體、部落格等同溫層（in their own bubbles）獲取資訊，但優質新聞不可能被放進30秒的社群媒體內容。社群媒體充斥著假新聞，身為公民必須保護民主免於受其傷害，也要避免外國勢力介入。

狄嘉信舉例說，俄羅斯正刻意散布假訊息、假新聞以破壞歐洲民主，中國則在台灣等多地如法炮製。中國和俄羅斯對網路嚴格管制，但自由社會重視新聞自由，「這不是公平競爭環境」。

談到新聞攝影，狄嘉信指出，過去大家相信「有圖有真相」，但在AI年代已不是如此，中共軍演期間就有AI生成畫面呈現台北街頭作戰，企圖擴散恐懼和假消息。在照片也能是假新聞的當代，真實呈現真相的照片變得更加重要。

狄嘉信會後受訪進一步說明，現在許多人把錯假訊息當成意見，還聲稱表達意見自由不得被限制。沒有新聞自由、資訊自由的國家會利用新聞自由在民主國家散布假新聞，「但我們卻不能在這些國家發布正確訊息，因為他們有言論管制」，其中的不平衡非常危險。

「明日世界 Shooting the World of Tomorrow」新聞攝影展即日起至2月11日展出，集結RSF全球巡迴展40幅精選作品，還有中央社在2024至2025年精選得獎新聞攝影作品13幅，採免費入場，地點在台北市中山區松江路209號1樓。（編輯：謝佳珍）1150112