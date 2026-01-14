明日之所 北臺八縣市藝術家聯展新竹縣美術館展出

▲「明日之所 第十屆北臺八縣市藝術家聯展」即日起至2月22日，於新竹縣政府文化局美術館101-102展廳登場。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「明日之所 第十屆北臺八縣市藝術家聯展」即日起至2月22日，於新竹縣政府文化局美術館101-102展廳登場，此檔展覽串聯宜蘭、基隆、臺北、新北、桃園、新竹市、新竹縣與苗栗等北臺地區的藝術能量，展出19位藝術家、63件精彩作品，包含不同世代與媒材，透過藝術傳遞跨世代的文化語言。

新竹縣長楊文科表示，「北臺八縣市藝術家聯展」自創辦以來已邁入第18年，持續串聯宜蘭、基隆、臺北、新北、桃園、新竹市、新竹縣與苗栗等北臺地區的藝術能量，勾勒出地方藝術創作的發展軌跡與多元樣貌。本屆以「明日之所 Sites of Tomorrow」為主題，從「未來 × 對話」的概念出發，透過藝術作為跨越世代與文化的語言，開啟理解、交流與共創的可能。

新竹縣政府文化局朱淑敏局長指出，本次展覽邀集來自八縣市共19位藝術家，展出63件精彩作品，呈現當代藝術多元的視覺語彙與創作思潮。策展工作由輔仁大學應用美術系余佳穎老師擔任，並以「洞察」、「轉化」、「共構」、「展望」四大單元規劃策展脈絡，引領觀眾從理解世界、凝視自身，到共同想像未來。

新竹縣代表參展的藝術家包括曾定榆、鄭階和、張德貴3位老師，包含木雕、石雕和攝影共展出8件作品。為迎接展覽，主辦單位特別推出結合線上與線下互動活動──「展覽尋寶挑戰」。參與者只需在展覽現場找到指定作品，與該作品合照並於Facebook打卡上傳，即可兌換限量小禮，期盼觀眾不僅是看展，而能透過互動留下獨特難忘的回憶。

此次展覽由苗栗縣主辦，其餘七縣市協辦，總展期自114年11月26日起至115年9月3日，將於北臺八縣市巡迴展出。透過藝術交流，讓民眾在不同世代與媒材的創作之間，看見地方文化、生活經驗與未來想像的交會。