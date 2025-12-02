《明日之星》《那麼旺》選手齊聚！《超級冰冰Show》重現當年比賽歌曲

四季線上／陳軒泓 報導

《超級冰冰Show》日前播出「最難忘比賽之歌」主題，許多從選秀節目出身的歌手齊聚一堂，帶來過往比賽唱過的歌，來賓當中也有來自《明日之星》、《台灣那麼旺》的熟面孔，主持人白冰冰也提到年輕時候參加歌唱比賽的經歷，她表示自己最難忘的歌就是〈孤女的願望〉，因為每次唱這首歌就會得到好成績，後來又想到妙招，把這首歌的第二段改唱成日語版本，既可以持續發揮最拿手的歌曲，又能帶來令人耳目一新的感受，簡直是一舉兩得，而陽帆則想起蔡家蓁曾在節目分享參加《明日之星》破音的糗事，再度被提起也讓本人哭笑不得。

而本集的大牌秀單元邀請荒山亮、吳淑敏來助陣，曾在多個歌唱節目擔任評審的荒山亮，展現出大將之風，演唱經典〈空笑夢〉詮釋歌曲原味又極具爆發力，歌王等級的演出讓眾人接連讚嘆；吳淑敏則想要一雪前恥，帶來〈變色的長城〉挑戰不讓破音慘劇重演，最終成功飆高音完成演出，獲得全場滿堂彩。此外，二人也帶來合作舞台，並分別與蔡家蓁、蔡佳麟進行合唱，不同組合激起全新火花，相當動聽。

群星演出前介紹自己難忘的比賽歌曲，在《台灣那麼旺》衛冕20關出道的歌手麗小花，帶來其中的拿手代表作〈我不甘〉，唱跳好手蔡亞露則分享參加比賽時演唱〈我的心裡只有你沒有他〉，不料當下一出場服裝竟出狀況，她笑稱：「胸部兩個變四個」，這次她選擇再度挑戰揮別陰霾。而《明日之星》的元老級百萬關主曾瑋中，演唱衛冕成功的歌曲〈乎我醉〉實力依舊驚人；郭忠祐重現參加比賽的第一首歌〈末班車〉，回味當年的同時也讓人聽見他更成熟迷人的聲音。

