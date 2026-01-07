「明日之星」陶麥可、錢欣 與TSO共演小提琴協奏曲

TSO「明日之星」陶麥可與錢欣將與樂團共演聖桑斯與普羅科菲夫的小提琴協奏曲

13歲的陶麥可目前就讀英國曼紐因學校，長期接受國內外名師指導

20歲的錢欣目前在新加坡就讀楊秀桃音樂學院，多次在全國學生音樂比賽獲獎

為培育具潛力的青年音樂人才，臺北市立交響樂團TSO「明日之星」甄選計畫邁入第15屆，持續為年輕演奏家搭建與專業樂團合作的重要舞臺。今年「明日之星」甄選計畫由13歲的陶麥可與20歲的錢欣這兩位小提琴新秀脫穎而出，將分別於1月11日下午在臺北中山堂音樂會中，演出聖桑斯與普羅科菲夫的小提琴協奏曲，民眾從即日起可至中山堂免費索票聆賞音樂會。

臺北市立交響樂團表示，年僅13歲的陶麥可目前就讀英國曼紐因學校，長期接受國內外名師指導，近年在全國學生音樂比賽與多項重要賽事中表現亮眼。陶麥可表示，獲選為TSO「明日之星」對他而言是一份榮耀，給予他很大的肯定與信心，將持續努力，在音樂的陪伴下走向未來的每一個舞臺。他也感謝父母的鼓勵，並陪他練琴，還有老師們給予的專業指導。

廣告 廣告

另一位優勝者錢欣，目前就讀新加坡國立大學楊秀桃音樂學院，多次在臺灣全國學生音樂比賽中獲得國中、高中音樂班組別特優第一名，累積扎實的舞臺經驗。錢欣分享，很榮幸能參與明日之星優勝者音樂會，並與臺北市立交響樂團合作演出，對她而言，這不僅是夢寐以求的機會，更是一種鼓勵與成長的動力。