明日全台凍成一團！高雄以北清晨恐10度以下 鄭明典：有機會挑戰寒流

中央氣象署今（2）日稍早指出，明（3）日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫甚至普遍僅約10度、11度左右。對此，前中央氣象局長鄭明典也在社群發文，表示「看來真的有機會挑戰寒流了」。

在其他地區清晨氣溫方面，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率，中央氣象署也提醒民眾應特別注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒，高山應留意路面結冰溼滑的狀況。

天氣方面，中央氣象署指出由於北方乾空氣影響，台灣各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

此外，鄭明典也分享衛星雲圖，並分析圖中出現的「雲街（Cloud Streets）」，解釋所謂的雲街就是串成線條狀、細細的積雲，而雲街的走向反應低層風的流向，因此從雲街回溯冷空氣出海約略位置的話，可以發現現在到台灣的冷空氣出海位置相當偏南，風速又快，所以冷空氣在海面的時間短，冷空氣受到溫暖海面的增溫作用較少，台灣就會有比較明顯的低溫反應。

