明日全台空品亮橘燈 強烈大陸冷氣團助長境外汙染

環境部今日指出，研判明日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外汙染物移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級。（示意圖／本報資料照片）

環境部根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料指出，中國山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判明日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外汙染物移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級，預估8日起中部以北地區空氣品質可望改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積，呼籲民眾留意空氣品質變化。

環境部表示，昨日大陸上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65至160微克／立方公尺，汙染物持續累積，6日至7日強烈大陸冷氣團南下影響，預估6日凌晨起，境外汙染物將伴隨強烈大陸冷氣團移入影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40至60微克／立方公尺，境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部指出，預計8日起境外影響趨緩，中部以北地區空氣品質逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

