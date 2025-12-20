明日冬至白晝全年最短 臺灣僅10小時34分

記者黃朝琴／臺北報導

時序步入歲末，24四節氣中最重要的「冬至」將於明天（21日）登場，過去被視為一年的起點，以吃湯圓來象徵圓滿與團圓，展現人們對此節氣的重視，在天文學上，冬至這天則是北半球全年白晝最短、夜晚最長的日子，也象徵著太陽直射點即將由南回歸線轉向北方移動。

臺北市立天文科學教育館表示，冬至是太陽運行至黃經270度的時刻，對於民生與曆法制定皆具有指標性意義。冬至當天，太陽沿黃道運行至最南端，直射南回歸線。若觀察當日的太陽運行，可發現日出與日落的方位皆為全年最偏南。

廣告 廣告

臺北天文館指出，以臺北地區為例，冬至日出時間為上午6時35分，日落則在下午17時9分，全天白晝長度僅10小時34分。若與白晝最長的「夏至」相比，當日白晝長達13小時42分，冬至日照時間足足短了3小時又8分鐘。

令許多人不解的是，為何每年冬至的日期會在12月21日或22日間變動？臺北天文館解釋，主要是因為太陽在天球上完整運行一周，也就是一個回歸年，約需365.2422天，而陽曆平年僅365天，導致節氣發生的時刻每年約延後5.8小時。為了修正此誤差，因此在曆法中設立「閏年」來修正。

雖然冬至白晝最短，但並非「日出最晚」或「日落最早」的日子。這項時間差源於地球公轉軌道為橢圓，以及地軸傾斜的雙重效應。實際上，臺灣地區最早的日落通常發生在11月底至12月初，而最晚的日出則出現在1月中旬。更多相關天象資訊，歡迎參閱臺北天文館網站「天象預報」。

從同一地點拍攝，夏至、秋分及冬至的太陽運行軌跡，可看出冬至這天最偏南，冬至這天北半球全年白晝最短。（臺北天文館提供