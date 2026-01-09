明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」

生活中心／黃依婷報導

賈新興預估1月下旬起至2月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高。（圖／翻攝自 Hsin Hsing Chia YouTube頻道 ）

今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。

賈新興提到，明日午後桃園以北山區、基隆至宜花東及屏東轉有局部短暫雨，且明晚至下週一，有受大陸冷氣團影響的機率，其中週日桃園以北山區及宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。下週一午後竹苗以南山區轉多雲，且預計大陸冷氣團將會一路冷到下週二。

賈新興表示，下週二到下週三各地天氣晴朗，午後宜花東山區轉多雲，另外，觀察於菲律賓東方近海附近，熱帶性統發展的機率。下週四午後，東北角至宜花東有零星短暫雨，下週五東北角至宜花有局部短暫雨，臺東山區亦有零星短暫雨。下週六午後桃園以北山區、基宜和花東山區有零星短暫雨。

賈新興指出，下周六午後桃園以北山區、大臺北東側、基宜花和臺東山區有局部短暫雨；也提醒，短期氣候趨勢預測顯示，1月下旬起至2月中旬，宜蘭降雨仍以偏多的機率較高， 其他地區降雨相對以偏少的機率較高。

