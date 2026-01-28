明日回暖別被騙了！新一波冷空氣周六南下逼「大陸冷氣團」 連日急凍

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

受東北季風影響，今（28）日早晚天氣較涼，北部及宜蘭白天高溫約16至18度，感受偏涼，至於中南部地區高溫仍有23至26度，花東地區約20至23度；明日漸漸回暖，北微涼、中南舒適，周五、周六各地晴暖舒適。不過氣象專家吳德榮提醒，周六晚上另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨。

周六晚上另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」的機率。（示意圖／資料照）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄中指出，今日晨觀測資料顯示，台灣附近中低雲很多，北部、中部山區及東半部海上有降水回波，北部、中部山區明顯降雨。截至清晨5點02分，本島縣市的平地最低氣溫為新竹湖口鄉12.0度，台北測站則降至15.3度、僅符合「東北季風」的標準。各地區的平地最低氣溫約在12至14度。

廣告 廣告

吳德榮指出，今日受「東北季風」影響，北部、中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷。今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。

根據最新模式模擬顯示，明日至周六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明日北部微涼、中南部舒適，周五、周六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

中央氣象署凌晨發布大雨特報，受東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。（圖／中央氣象署）

不過吳德榮提醒，周六晚間有另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下周日至周二受冷空氣影響，北台灣偏冷，下周日、一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下周二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，直到下周三至周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下周三、周四的清晨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」的機率。而這2波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，提醒民眾應注意衣著調整。

更多FTNN新聞網報導

氣溫驟降！冷氣團、寒流差在哪？ 氣象署祭超可愛「貓貓溫度計」一次答

鳳凰走了入秋最強冷空氣將來！2波東北季風報到 北部下週急凍探16度

大陸冷氣團減弱！清晨溫度仍偏低、白天回溫 1地發布低溫特報

