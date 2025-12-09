明日夜溫差大！週五3地防大雨 「週末急凍10度」連3天有望下雪

週末恐有冷氣團報到，下探10度低溫。（圖／劉耿豪攝）

今天（9日）東北季風影響，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多偶有局部降雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續、明顯，下半天後逐漸趨緩。氣象署表示，明天（10日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週末恐有冷氣團南下，低溫下探10度。

氣象署指出，明天東北季風減弱，各地白天氣溫回升，低溫約16～20度，西半部高溫可達26～29度，東半部25～26度，澎湖及金門22～23度，馬祖20度，日夜溫差大；天氣方面，因水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署說明，週四（11日）東北季風稍增強，週五（12日）迎風面水氣增，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量偏多偶有零星降雨機率，其中基隆北海岸、大臺北山區及宜花地區降雨較明顯些，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北臺灣高溫稍降，其他地區則變化不大。

週六（13日）東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週日、下週一（14日、15日）水氣減少，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨機率。

氣溫方面，週六晚間冷空氣逐漸南下，強度有望挑戰入冬首波冷氣團，中部以北及宜花低溫13～15度，南部、臺東及澎湖15～17度，金門馬祖12度，局部空曠地區可能下探10度甚至更低，若水氣搭配得宜，中部以北、宜花3500公尺以上高山有降雪機會。下週二（16日）起東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升。

