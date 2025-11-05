明日恢復活豬運載 卓榮泰：預計星期六起供應溫體豬

卓榮泰表示，預計從8日星期六起，市場開始供應溫體豬。（示意圖／報系資料庫）

全台豬肉禁令至明（6）日中午12時解除，行政院長卓榮泰今（5）日於臉書表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從8日星期六起，市場開始供應溫體豬。

根據農業部長陳駿季今天下午宣布，活豬6日中午12時後可運送，7日零時起恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。

卓榮泰表示，由於拍賣、運輸、屠宰皆需要一些時間準備，預計從8日星期六起，市場開始供應溫體豬。

卓榮泰指出，為確保開市一切順利，政府已啟動擴大清消，解禁後仍必須持續嚴格落實各項防疫工作，且在達成3要件以前，政府將維持禁用廚餘養豬政策，並於7日開放從業人員及業者的各項輔導補助方案申請。

卓榮泰強調，這些年大家辛苦累積的防疫成果，絕不容任何人破壞，中央與地方都必須按照規定，更加嚴格落實各項防疫工作，也請全民一起，共同守護台灣豬產業。

