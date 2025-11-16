明日氣溫「驟降剩13度」 鄭明典曬「北極5觸鬚圖」：直送冷空氣來台

2025入秋最強冷空氣17日抵台。資料照，廖瑞祥攝



今年秋天最強冷空氣即將在明日（17日）抵達台灣，最低溫可能下探13度。前中央氣象局長鄭明典說明，「北極上空極冷的空氣目前有5個分支外往突出」，其中一分支影響台灣，提醒民眾留意氣溫驟降。

入秋首波冷空氣即將在明天影響台灣，預計全台高溫驟降，鄭明典在臉書PO出「北極上空投影圖」，他解釋，模擬從北極上空往下看的樣子，灰色部分代表極冷空氣，目前冷空氣有像觸鬚的5個分支往外突出，就一樣，其中1分支會將冷空氣往南送到台灣，影響台灣附近槽線。

鄭明典解析，冷空氣分支多代表尺度稍微偏小，目前觀測到往東移動的趨勢較明顯，也就是說，這波冷空氣對日本北方的影響更顯著，呼籲赴日民眾留心。

