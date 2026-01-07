明日花綺羅不甩漏風！狂PO「缺門牙舞」畫面超震撼

娛樂中心／楊佩怡報導

日本前AV女優「明日花綺羅」擁有天使臉孔與魔鬼身材，雖然在2020年已宣布引退，至今仍擁有大批死忠粉絲。然而在元旦當天，她PO出影片向粉絲們送上新年祝福時，被發現門牙少1顆，她也坦言是在做全身麻醉手術時，因太害怕猛力咬牙，才導致門牙斷裂。卻沒想到門牙少1顆竟會為她帶來更多流量，她PO出的2部「缺門牙舞」至今已吸引破500萬人朝聖。





明日花綺羅「漏風」秒變流量密碼！狂PO「缺門牙舞」畫面震撼全網：沒牙也可愛

明日花綺羅在抖音連PO兩段「缺門牙舞」，意外收穫500多萬人朝聖。（圖／翻攝自Tiktok＠asuka.kirara）

近日明日花綺羅因門牙少一顆，引起網友們關注，沒想到更為她帶來意想不到的流量，而她也趁著這個機會連PO兩段跳舞短片。畫面中可見，明日花綺羅身穿運動短版外套搭配白色小短裙，隨著音樂節奏轉換Pose，時而嘟嘴、時而微笑Wink（眨眼），時而更是燦笑露出缺門牙的樣子。

明日花綺羅「漏風」秒變流量密碼！狂PO「缺門牙舞」畫面震撼全網：沒牙也可愛

粉絲大讚明日花綺羅在缺少門牙後，還可以坦然面對甚至拍片跳舞的從容態度。（圖／翻攝自Tiktok＠asuka.kirara）

絲毫不在意形象的模樣，廣受網友好評，紛紛留言大讚「長著一張娃娃臉，很可愛，就像剛掉第一顆牙齒的孩子一樣」、「即使沒有牙齒，她也超可愛」、「一個美麗的女人即使缺牙也是美麗的」、「Kirara醬就算缺牙也能發文我很敬佩她」、「即使沒有牙齒，她依然很可愛，看起來也不奇怪」。而這兩段舞蹈影片，更是吸引了各超過280萬人瀏覽，瞬間成為熱門話題。

明日花綺羅「漏風」秒變流量密碼！狂PO「缺門牙舞」畫面震撼全網：沒牙也可愛

明日花綺羅因做全身麻醉手術，在麻醉甦醒的瞬間因太過害怕，瞬間將牙齒咬斷。（圖／翻攝自Ｘ ＠asukakiraran）

事實上，針對門牙少1顆一事，明日花綺羅坦言，在2025年底她再次接受全身麻醉的美容整形手術，然而一直到術後第五天才真正恢復意識。她回憶起從全身麻醉中甦醒的瞬間，她陷入極度的恐慌與掙扎，腦海中只剩下「不能死」的強烈求生念頭，而甦醒當下，她嘴裡還插著用來維持呼吸的管子，讓她不自覺地全身緊繃、用力咬牙，沒想到自己的門牙就這樣咬斷了。













