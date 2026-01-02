明日花綺羅整型整出事？元旦搞笑露面「缺牙大漏風」醫師警告了

明日花綺羅不怕缺牙有損形象，反而大方露面搞笑和粉絲互動。（圖／X@@asukakiraran）

前AV女星明日花綺羅（明日花キララ），擁有許多現代女性嚮往的精緻臉蛋，她也大方坦承有數十年之久的整型經驗，整張臉都有動過刀。不過，她在元旦這天拍下自己缺牙漏風的搞笑畫面，竟意外釣出整型醫師親自解惑。

明日花綺羅在元旦這天透過社群X釋出一段影片並祝福大家新年快樂。只見女神全程面帶微笑，拿起蛋糕盡情和粉絲們直播互動，可是笑著笑著好像有些異狀。

原來明日花綺羅的門牙少了一顆，但她絲毫不在意，反而頻頻露出來見客，跟大家開心地玩在一塊。最後，她在配文寫下祝福，「雖然(牙齒)掉了一顆，但還是要帶著笑容，祝大家新年快樂!」展現滿滿正能量。

廣告 廣告

對此，暗黑達人一劍浣春秋也忍不住發文大讚，「我很佩服她自嘲的勇氣，也相信她把牙齒裝回去又會是好漢一條，不過她怎麼會搞成這樣？」

有趣的是，有日本整型醫師轉發影片親自解惑，「【悲報】公開全臉整型的明日花綺羅，因全身麻醉導致牙齒沒了。」他進一步指出，像是隆鼻、割雙眼皮、削顴骨或下巴以及抽脂等手術，都是需要全身麻醉的，推測可能是麻醉過程出現狀況，導致明日花綺羅缺牙，呼籲女孩們應挑選有專業麻醉師的醫院診所。

更多中時新聞網報導

2026年台灣體壇五大焦點》兩岸男籃大戰 從新北市移往馬尼拉

〈外家〉MV破百萬點閱吳申梅偕尪曼谷放閃

54碩博班沒人讀 中央大學占最多