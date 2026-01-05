明日花綺羅整形出事了？麻醉「咬斷門牙」驚喊：覺得自己快死了

明日花綺羅近日全身麻醉時不慎咬斷門牙。（圖／翻攝自明日花綺羅 X）





日本前AV女優明日花綺羅日前爆出與男團THE BOYZ前成員周鶴年私會，更被指控涉及性交易，風波一度鬧得沸沸揚揚。如今新的一年到來，明日花綺羅也趁著元旦迎來新的開始，在社群發布祝賀影片，自爆線處於缺了一顆門牙的窘境，並公開背後原因。

明日花綺羅2日直播時透露，她在2025年底進行一場全身麻醉的整形手術，在麻醉恢復的過程中，她突然感到一陣強烈恐慌感，「真的覺得自己快要死了」，當時不斷在心中告訴自己「我不能死」，最後下意識用力咬緊口中的管子，才會導致牙齒斷裂。

明日花綺羅元旦自曝少了一顆門牙。（圖／翻攝自明日花綺羅X）

事實上，明日花綺羅過去就曾多次進行整形手術，2022年她登上節目《真的嗎！？TV》時曾坦言：「我做過很多次整容手術！」更曾獲該節目「最想透過整容變成的明星排行榜」第一名，而明日花綺羅缺了一顆門牙的照片曝光後，不少網友也發表自身看法。

一名疑似麻醉科醫師的網友指出，「推測是在患者在全身麻醉或靜脈麻醉期間，可能會出現呼吸變弱、氧氣不足等緊急情況，非麻醉科醫師在慌亂中試圖確保呼吸道，結果為了保命而讓牙齒承受過度施力。」不少網友也開始質疑她是否有必要做到這種程度的整形。對此，明日花綺羅仍開心表示：「雖然臉腫得很，但多虧大家的支持，2026年每天都在微笑！」似乎不在意網路評論。



