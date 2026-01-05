明日花綺羅斷牙真相曝光！認整形全身麻醉險喪命：以為自己要死了

娛樂中心／綜合報導

日本前AV天后明日花綺羅引退後依舊活躍（圖／翻攝自明日花綺羅IG）

日本前AV天后明日花綺羅於元旦在社群平台發布新年祝賀影片，多次開懷大笑，卻被眼尖網友發現門牙明顯缺了一角，隨即引發熱烈討論。面對外界關注，近日她親自開直播說明原因，坦言是在接受美容整型手術、進行全身麻醉時發生意外，過程一度讓她感覺「要死掉了。」

明日花綺羅近日直播時秀出缺門牙引發熱議。（圖／翻攝自X）

明日花綺羅透露，牙齒斷裂發生在2025年底進行一場全身麻醉手術中，至今仍在恢復期。她回憶，麻醉退去過程中突然出現強烈恐慌感，「那一瞬間真的覺得自己快要死了。」在極度不安的情緒下，她下意識用力咬緊口中的氣管，導致門牙當場斷裂，事後才發現情況相當嚴重。

廣告 廣告

她表示，這並非手術本身出現重大失誤，而是自己在麻醉甦醒時的反射動作所造成，坦言當時心中只有一個念頭，「不能死」，沒想到卻因此留下明顯傷勢。事件曝光後，也讓不少粉絲替她捏了一把冷汗。事實上，明日花綺羅長期被視為美容整型話題人物。此次全麻意外，也再度引發外界對她「愛美風險」關注。

明日花綺羅親自說明自己門牙為何斷裂。（圖／翻攝自X）

一位自稱麻醉科醫師的網友指出，全身麻醉或靜脈麻醉期間，患者可能出現呼吸變弱、氧氣不足等風險，若在甦醒階段產生恐慌、試圖自行維持氣道，反而可能導致生命危險，牙齒受損正是常見併發情況之一。事件引起網路兩極反應，有人認為為了外貌承擔如此風險並不值得，也有人替她慶幸能平安度過。



對此，明日花綺羅態度相對樂觀寫下：「雖然臉腫得很，但多虧大家的支持，2026年每天都在微笑！」明日花綺羅以往進行多次整型手術，2022年出演《真的嗎！？TV》時，坦言全身「大部分都整了！」也曾在節目企劃中獲選為「想成為的藝人整型臉孔」第一名。

更多三立新聞網報導

新有菜宣告刪社群全面引退 不再現身回歸普通人生：路上偶遇當我陌生人

曾志偉正式卸任TVB電視總經理「新身分」曝！台上致詞自嘲：江郎才盡

破天荒過激尺度同框！兩大「最美禮生」泳池合體 超辣泳衣網全暈爛

才捲桃色風波！明日花綺羅疑「整形整過頭」張口缺牙網嚇壞：怎變這樣

